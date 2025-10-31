 Botanicus è made in Napoli il Gioco dell’Anno 2025 | premiato al Lucca Comics

È Botanicus il Gioco dell’Anno 2025. L’edizione italiana del gioco da tavolo, firmato da Samuele Tabellini Ferrari e Vieri Masseini, originariamente pubblicato in Germania da Hans im Glück, si è aggiudicata il riconoscimento più prestigioso del settor e durante la cerimonia ufficiale di Lucca Comics & Games. Ambientato in un elegante giardino botanico ottocentesco, il gioco ha convinto la giuria per l’equilibrio tra immediatezza e profondità strategica, unito a un’estetica raffinata e a una struttura di gioco accessibile anche ai neofiti. Una delle sue caratteristiche tecniche più apprezzate è la plancia double face, che offre due modalità distinte: una pensata per i principianti e una per i giocatori più esperti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it