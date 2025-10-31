Borseggiatore arrestato al supermercato
Ha provato a strappare la borsetta a una donna al supermercato. Nel pomeriggio del 24 ottobre la polizia ha tratto in arresto un cittadino peruviano di 42 anni, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sorpreso in flagranza di reato per tentato furto aggravato con strappo ai danni di una donna di 68 anni al centro o commerciale Esselunga di via Buonarroti a Monza. L’uomo, già più volte arrestato e denunciato per furti aggravati, rapine e violenze commesse in diverse province lombarde sin dal 2004, era stato recentemente sottoposto a misure cautelari domiciliari fino all’agosto scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
