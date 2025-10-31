Bormio scuolabus finisce fuori strada e si ribalta in un torrente | 4 minori feriti lievi l’autista con lesioni gravi

A dare l'allarme sarebbero stati proprio gli stessi ragazzini con i loro telefoni. Al momento, non si escluda alcuna pista per la causa dell'incidente, neanche quella secondo cui il conducente avrebbe avuto un malore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bormio, scuolabus finisce fuori strada e si ribalta in un torrente: 4 minori feriti lievi, l’autista con lesioni gravi

