Borgomanero al via i cantieri di lavoro over 58
Lunedì 3 novembre a Borgomanero prenderanno il via i cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58 finanziati dalla Regione Piemonte.Sono tre i progetti che il Comune di Borgomanero ha presentato alla Regione e che hanno ottenuto il finanziamento. Questi sono a favore di quattro persone che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
