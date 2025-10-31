’BookCity Milano’ Incontri e confronti Libri lettura riflessioni

di Manuela Marziani ’Il potere delle idee le idee del potere’ sarà il focus tematico scelto per BookCity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura che si terrà dal 10 al 16 novembre. I numeri che raccontano la quattordicesima edizione segnalano un’iniziativa sempre più articolata con 1.359 eventi, 2.715 protagonisti, 52 librerie, 62 biblioteche (di cui 14 di condominio) e più di 400 sedi nei diversi quartieri di Milano. BookCity Milano vuole promuovere una riflessione collettiva sulla relazione a due vie fra le idee e il potere attraverso incontri di alto profilo dedicati a politica, geopolitica, attualità e giornalismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

