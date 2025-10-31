bonus tpl ti porta firenze edizione 2025

A chi è rivolto La promozione è dedicata ai residenti del Comune di Firenze, in particolare: studenti nati tra il 01012007 e il 30042012; nuovi abbonati:? utenti che non hanno ancora registrato un profilo sul webshop di Autolinee Toscane;? utenti che hanno già registrato un profilo sul portale di Autolinee Toscane, ma non fanno parte degli “abbonati storici” di cui al punto successivo; abbonati storici: utenti che hanno acquistato nei 18 mesi precedenti alla richiesta del Bonus Ti Porta Firenze almeno uno dei seguenti abbonamenti Firenze Urbano:? 6 abbonamenti mensili anche non consecutivi;? 2 abbonamenti trimestrali anche non consecutivi;? 1 abbonamento trimestrale e 3 abbonamenti mensili anche non consecutivi;? 1 abbonamento annuale (incluso il Bonus TPL 6+6 dell’anno precedente); N. 🔗 Leggi su Lanazione.it

