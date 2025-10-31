Il Bonus Ti Porta Firenze è una promozione per l’acquisto di abbonamenti annuali al servizio di Trasporto Pubblico Locale (bus, tramvia e treno cittadino), a 5-10 € al mese per gli studenti e per i nuovi abbonati o 10-20 € al mese per gli abbonati storici; si potrà acquistare un abbonamento annuale Firenze Urbano suddiviso in 4 tranches trimestrali. Gli abbonati possono anche accedere gratuitamente al servizio di bike sharing fino al 31122025. La promozione è dedicata ai residenti del Comune di Firenze,in particolare: studenti nati tra il 01012007 e il 30042012; nuovi abbonati:? utenti che non hanno ancora registrato un profilo sul portale webshop di Autolinee Toscane;? utenti che hanno già registrato un profilo sul portale webshop di Autolinee Toscane, ma non fanno parte degli “abbonati storici” di cui al punto successivo; abbonati storici: utenti che hanno acquistato nei 18 mesi precedenti alla richiesta del Bonus Ti porta Firenze almeno uno dei seguenti abbonamenti Firenze Urbano: 6 abbonamenti mensili anche non consecutivi; 2 abbonamenti trimestrali anche non consecutivi; 1 abbonamento trimestrale e 3 abbonamenti mensili anche non consecutivi; 1 abbonamento annuale (incluso il Bonus TPL 6+6 dell’anno precedente); NB: gli abbonati storici e i nuovi abbonati nait tra il 01012007 e il 30042012 sono considerati studenti se profilati come tali anche sul webshop di Autolinee Toscane; ll titolo di viaggio annuale rilasciato attraverso il Bonus Ti Porta Firenze ha una validità di tre mesi; dopo il rilascio dell’abbonamento, durante ogni trimestre verrà effettuata la verifica del livello di utilizzo al fine di dare la possibilità all’utente di acquistare i successivi trimestrali fino all’ottenimento dell’abbonamento annuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bonus TPL - Ti porta Firenze 2025