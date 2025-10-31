Bonus da 500 euro per la spesa chi avrà la carta dedicata a te e le istruzioni p' er usarla

È in arrivo il bonus da 500 euro della carta "Dedicata a te". Da oggi, 30 ottobre, sono a disposizione dei Comuni le liste definitive dei beneficiari. Si tratta della somma una tantum riservata alle famiglie in difficoltà (Isee non superiore a 15mila euro e senza componenti con l'assegno di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

