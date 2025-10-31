Bonny e Esposito la nuova linfa dell’attacco | Chivu ha trovato alternative vere a Thuram e Lautaro

Inter News 24 Bonny ed Esposito lasciano non pochi dubbi a Chivu! Il commento de La Repubblica sulla nuova coppia di riserva dei nerazzurri. L’ Inter si gode il momento positivo dei suoi giovani attaccanti. Dopo il successo sulla Fiorentina, Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito continuano a essere due delle note più liete della stagione nerazzurra. Come riportato da Repubblica, i nuovi innesti hanno permesso a Cristian Chivu di ampliare il ventaglio di soluzioni offensive, trasformando la profondità della rosa in un punto di forza. Bonny, classe 2003, ha già messo a segno tre gol in Serie A — contro Torino, Cremonese e Roma — confermando di poter essere un sostituto affidabile di Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny e Esposito la nuova linfa dell’attacco: Chivu ha trovato alternative vere a Thuram e Lautaro

Altri contenuti sullo stesso argomento

INTER-FIORENTINA 2-0 (77'): CAMBI INTER Esce Pio Esposito, entra Bonny Esce Dumfries, entra Carlos Augusto - facebook.com Vai su Facebook

Bonny o Pio Esposito? Chi sostituisce Thuram in Napoli-Inter - X Vai su X

Inter, Esposito e Bonny dal 1'? L’idea di Chivu. E su Lautaro c’è una buona notizia - La nuova tentazione del tecnico nerazzurro è quella di lanciare Pio Esposito e Bonny dal 1' contro l'Union St. Si legge su msn.com

Bonny più di Esposito. Inter, è l'occasione per mister 23 milioni - «Voglio che restino tutti sulla corda fino all'ultimo», dice Chivu alla vigilia della sfida con la Cremonese. ilgiornale.it scrive

Da Bonny a Pio Esposito, così Lautaro e Thuram non sono più soli: i numeri dell'Inter di Chivu (miglior attacco della Serie A) - La nota più lieta per Chivu è il fatto di poter contare, adesso con certezza, su due riserve di lusso in attacco, che potranno dare riposo ai due titolarissimi, la Thu- Segnala ilmessaggero.it