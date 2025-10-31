Bonifici assegni delle zie e prelievi in contanti | cosa sappiamo dell' indagine su papà Sempio

Ilgiornale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino a ieri pomeriggio in tanti sottolineavano l'anomalia dell'indagine della procura di Brescia, che da oltre un mese ha iscritto nel registro degli indagati l'ex pm Mario Venditti con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. L'ipotesi investigativa è che il procuratore in pensione avrebbe potuto agevolare l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017, quando venne indagato per la prima volta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Nel pomeriggio di ieri è stata data notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Brescia anche di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, proprio per l'ipotesi di corruzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

bonifici assegni delle zie e prelievi in contanti cosa sappiamo dell indagine su pap224 sempio

© Ilgiornale.it - Bonifici, assegni delle zie e prelievi in contanti: cosa sappiamo dell'indagine su papà Sempio

Argomenti simili trattati di recente

bonifici assegni zie prelieviBonifici, assegni delle zie e prelievi in contanti: cosa sappiamo dell'indagine su papà Sempio - Il nome di Sempio senior è emerso dall'atto di nomina del consulente informatico Matteo Ghigo per estrarre la "copia forense" da "dispositivi" e "supporti" dell'ex procuratore aggiunto di Pavia ... Riporta ilgiornale.it

bonifici assegni zie prelieviSempio e i movimenti di soldi anomali: gli assegni delle zie paterne, i prelievi in contanti e il ritiro - Se è vero, come ipotizzano i pm, che l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ha archiviato la prima inchiesta del 2016- Come scrive ilmessaggero.it

Garlasco, gli assegni e prelievi dei Sempio e le intercettazioni omesse: «Pagare quei signori lì» - Un bloc notes, delle archiviazioni che non tornano, dei flussi di denaro ancora da ricostruire: ci sono questi elementi, e non solo, nel fascicolo della procura di Brescia ... Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Bonifici Assegni Zie Prelievi