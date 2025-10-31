Bonifici assegni delle zie e prelievi in contanti | cosa sappiamo dell' indagine su papà Sempio

Fino a ieri pomeriggio in tanti sottolineavano l'anomalia dell'indagine della procura di Brescia, che da oltre un mese ha iscritto nel registro degli indagati l'ex pm Mario Venditti con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. L'ipotesi investigativa è che il procuratore in pensione avrebbe potuto agevolare l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017, quando venne indagato per la prima volta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Nel pomeriggio di ieri è stata data notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Brescia anche di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, proprio per l'ipotesi di corruzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bonifici, assegni delle zie e prelievi in contanti: cosa sappiamo dell'indagine su papà Sempio

