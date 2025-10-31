Bonicelli torna sui social dopo il terribile incidente | Insieme a voi grazie
“Insieme a voi, grazie”, un cuore viola ad accompagnare la didascalia, due foto in sedia a rotelle in cui sorride. Così Lorenzo Bonicelli – ginnasta italiano – è tornato a postare sui social a distanza di più di tre mesi dal terribile incidente sugli anelli, a Essen, in Germania. Durante un esercizio alle Universiadi estive, Bonicelli – 23 anni – era caduto malamente nella terza rotazione, rimanendo immobile a terra e lasciando da subito tutti con il fiato sospeso. I soccorsi erano stati immediati, visto che tutti avevano compreso da subito la gravità dell’infortunio: Bonicelli era stato trasportato con urgenza al vicino ospedale universitario, dove immediatamente è stato operato alle vertebre cervicali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
