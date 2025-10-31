Bonazzoli | Sono legato a Dimarco ho un consiglio per Pio Esposito Sul mio passato all’Inter…
Inter News 24 Le parole di Federico Bonazzoli, attaccante della Cremonese, sul suo rapporto e il passato con l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Federico Bonazzoli ha parlato a La Repubblica del suo momento e del suo passato all’ Inter IL SUO PASSATO – «Quando ero più giovane mi sono un po’ perso fra i prestiti, ma oggi dopo tanta gavetta ho trovato il mio percorso. Non ho mai mollato, oggi sono sereno, anche grazie alla mia compagna. All’inizio, quando sono uscito dalle giovanili dell’Inter, non ero pronto per reggere il peso delle aspettative altrui. Non avevo la patente e giocavo in Serie A». 🔗 Leggi su Internews24.com
