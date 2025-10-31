Bonazzoli | Sono legato a Dimarco ho un consiglio per Pio Esposito Sul mio passato all’Inter…

Internews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Federico Bonazzoli, attaccante della Cremonese, sul suo rapporto e il passato con l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Federico Bonazzoli  ha parlato a  La Repubblica   del suo momento e del suo passato all’ Inter IL SUO PASSATO – «Quando ero più giovane mi sono un po’ perso fra i prestiti, ma oggi dopo tanta gavetta ho trovato il mio percorso. Non ho mai mollato, oggi sono sereno, anche grazie alla mia compagna. All’inizio, quando sono uscito dalle giovanili dell’Inter, non ero pronto per reggere il peso delle aspettative altrui. Non avevo la patente e giocavo in Serie A». 🔗 Leggi su Internews24.com

bonazzoli sono legato a dimarco ho un consiglio per pio esposito sul mio passato all8217inter8230

© Internews24.com - Bonazzoli: «Sono legato a Dimarco, ho un consiglio per Pio Esposito. Sul mio passato all’Inter…»

Contenuti che potrebbero interessarti

bonazzoli sono legato dimarcoBonazzoli: “Legatissimo a Dimarco. Il mio consiglio a Esposito. Inter? Quando sono uscito…” - Intervistato da Repubblica, Federico Bonazzoli ripercorre le tappe più importanti della sua carriera: "Legatissimo a Dimarco ... Come scrive msn.com

bonazzoli sono legato dimarcoBonazzoli: "Legatissimo a Dimarco. Inter? Non ero pronto. A Pio Esposito consiglio di..." - Federico Bonazzoli è l'unico centravanti nelle zone alte della classifica marcatori di Serie A con i suoi quattro gol. Riporta msn.com

Inter-Cremonese 4-1, le pagelle: Bonny sembra Thuram, Dimarco spacca, Bonazzoli fa il bis - Unica sollecitazione su un tiro di Floriani Mussolini deviato, sul quale non si fa sorprendere, poi sul gol di Bonazzoli può poco. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Bonazzoli Sono Legato Dimarco