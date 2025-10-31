Bombe sulla Striscia di Gaza è gelo tra Stati Uniti e Israele

Dopo oltre due anni di guerra in Medio Oriente e un supporto a dir poco ferreo, complice il cessate il fuoco e le continue violazioni della tregua, inizia a scricchiolare la granitica alleanza tra Stati Uniti e Israele. A lasciarlo intendere sono le notizie relative a un rapporto americano classificato, in cui si denunciano “centinaia” di possibili violazioni dei diritti umani, ma anche l’offerta che ieri gli USA hanno presentato ad Hamas per garantire un passaggio sicuro ai propri miliziani, così da consentire loro di spostarsi dalle zone controllate dall’IDF a quelle ancora in mano al movimento palestinese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

