Bombe sulla Striscia di Gaza è gelo tra Stati Uniti e Israele

Dopo oltre due anni di guerra in Medio Oriente e un supporto a dir poco ferreo, complice il cessate il fuoco e le continue violazioni della tregua, inizia a scricchiolare la granitica alleanza tra Stati Uniti e Israele. A lasciarlo intendere sono le notizie relative a un rapporto americano classificato, in cui si denunciano “centinaia” di possibili violazioni dei diritti umani, ma anche l’offerta che ieri gli USA hanno presentato ad Hamas per garantire un passaggio sicuro ai propri miliziani, così da consentire loro di spostarsi dalle zone controllate dall’IDF a quelle ancora in mano al movimento palestinese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Bombe sulla Striscia di Gaza, è gelo tra Stati Uniti e Israele

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Israele risponde con le bombe alle violazioni di Hamas ? L’articolo di Micól Flammini Tsahal ha bombardato nella Striscia di Gaza. Sono trascorse due settimane dallo scadere dell’ultimatum di Donald Trump per la restituzione degli ostaggi vivi e morti deten - facebook.com Vai su Facebook

Rafah, uccisi due soldati, bombe Idf sulla Striscia. Gli Usa frenano Netanyahu - X Vai su X

Gaza di nuovo sotto le bombe di Israele, Netanyahu ordina potenti attacchi sulla Striscia - In risposta alla ripresa dei bombardamenti, il gruppo terroristico palestinese ha annunciato il rinvio della consegna di una salma di uno degli ostaggi israeliani ... Secondo today.it

Israele: «Violata la tregua». Netanyahu ordina i raid: pioggia di bombe su Gaza - Le prime bombe sono cadute quando sulla Striscia di Gaza era ormai buio. Segnala ilgazzettino.it

Gaza, il patto Trump-Netanyahu visto dalla Striscia: “Nessuna intesa ci può rappresentare: qui senza acqua né cibo” - C’è chi aveva detto che il discorso di Netanyahu da Washington sarebbe stato diffuso a Gaza attraverso gli altoparlanti, altri che avrebbe invaso i ... Scrive ilfattoquotidiano.it