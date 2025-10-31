Bombe e droga dentro una pizzeria di Cormano | arrestato il titolare 24enne

Cormano (Milano) – La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 24 anni per la detenzione di 11 grammi di cocaina e oltre tre etti e mezzo di hashish nella pizzeria di cui è titolare a Cormano. Lo stesso è stato indagato per il porto abusivo di armi per gli esplosivi rinvenuti. I poliziotti del Commissariato Monforte Vittoria, nell'ambito di un'attività finalizzata al contrasto dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di competenza, sono risaliti alla pizzeria quale verosimile luogo in cui un giovane italiano potesse detenere una considerevole quantità di droghe di vario tipo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

