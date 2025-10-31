Bombe carta fumogeni e tirapugni sequestrati durante la partita Reggina-Nocerina
Numerosi ordigni esplosivi artigianali, fumogeni, un tirapugni in metallo e diversi oggetti contundenti, tra cui due bastoni in plastica con anima in ferro, sono stati trovati e sequestrati, a carico di ignoti, dalla polizia di Stato in occasione della partita di calcio valida per la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
