Bombe carta fumogeni e tirapugni sequestrati durante la partita Reggina-Nocerina

Reggiotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Numerosi ordigni esplosivi artigianali, fumogeni, un tirapugni in metallo e diversi oggetti contundenti, tra cui due bastoni in plastica con anima in ferro, sono stati trovati e sequestrati, a carico di ignoti, dalla polizia di Stato in occasione della partita di calcio valida per la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

bombe carta fumogeni tirapugniReggio, sequestrati fumogeni e bombe carta durante la partita Reggina-Nocerina – FOTO - La Polizia di Stato sequestra ordigni esplosivi, fumogeni e tirapugni nell’area ospiti. Lo riporta msn.com

Scontri a corteo pro Gaza in Tangenziale Est a Milano. Bombe carta, insulti a giornalisti e fumogeni - (Agenzia Vista) Milano, 03 ottobre 2025 Scontri tra manifestanti e Polizia al corteo pro Gaza di Milano, arrivato sulla Tangenziale Est. quotidiano.net scrive

Bombe carta davanti allo stadio di Guidonia, intervengono gli artificieri - Succede a Villanova, frazione del comune di Guidonia Montecelio, provincia nord est della Capitale. romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bombe Carta Fumogeni Tirapugni