Bomba nel deposito della ditta dell' assessore | indagini a tutto campo
Proseguono le indagini per individuare la persona che, la notte scorsa, ha piazzato una bomba all'interno di un deposito di camion, di proprietà dell'assessore ai Lavori pubblici di Scafati, Giovanni Di Palma. Al vaglio dei carabinieri ci sono diverse telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
AVVISO IMPORTANTE Si informa l’utenza che a causa di un allarme bomba che ha impedito l’accesso al deposito autobus, non è stato possibile effettuare la prima corsa in partenza da Nuoro per Olbia aeroporto e per Orune. Ci scusiamo per il disagio anche - facebook.com Vai su Facebook
Boato a Calenzano, il titolare della ditta adiacente alla raffineria: “Come una bomba, è crollato tutto” - E’ il racconto drammatico del titolare della ditta Hydrotecnica, la più ... lanazione.it scrive
Reggio Emilia, ditta dell’assessore esclusa dalla white list. Il sindaco lo difende - La farà il sindaco di Casina Stefano Costi (in foto) sulla vicenda dall’assessore ai Lavori ... Da ilrestodelcarlino.it
Brindisi, bomba in auto di assessore Ambiente La protesta dei cittadini Le reazioni della politica - BRINDISI – Bomba contro l’auto dell’assessore alle Attività produttive e all’Ambiente del Comune di San Vito dei Normanni, Gianvito Ingletti, poche ore dopo il consiglio comunale monotematico esteso ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it