Bologna riapre il parcheggio al cimitero di Borgo Panigale | i posti salgono a 334 dopo il lavori del tram
Bologna, 31 ottobre 2025 – Un parcheggio moderno, più verde e connesso alla mobilità sostenibile: da domani, 1 novembre, l’area intorno al cimitero di Borgo Panigale riapre completamente rinnovata dopo i lavori di ampliamento e riqualificazione collegati alla linea rossa del tram. Il nuovo parcheggio offre 334 posti auto gratuiti, circa sessanta in più rispetto al passato, e si inserisce in un contesto urbano ripensato nei dettagli. Accanto alle aree di sosta è stato infatti realizzato un parco pubblico con oltre cento alberi di nuovo impianto, insieme a un percorso ciclopedonale che collega il cimitero con via Palladio e via Marco Emilio Lepido. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
