Bohemian Rhapsody perché nessuno voleva pubblicare il capolavoro dei Queen

Roma, 31 ottobre 2025 – Il 31 ottobre 1975 arrivava nelle radio “ Bohemian Rhapsody ”, il singolo che avrebbe cambiato la storia della musica pop e trasformato i Queen in una leggenda. Sei minuti senza ritornello, tre generi mescolati in un’unica forma, un mini–melodramma rock pieno di ambizioni, azzardi e follia creativa. Mezzo secolo dopo, l’opera di Freddie Mercury resta una pietra miliare: un esperimento irripetibile diventato un successo planetario. La canzone che non doveva esistere. Quando Freddie Mercury la propose alla band, “Bohemian Rhapsody” sembrava un’idea impossibile: troppo lunga per la radio, troppo teatrale per il rock, troppo ambigua per il mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bohemian Rhapsody, perché nessuno voleva pubblicare il capolavoro dei Queen

