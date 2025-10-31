Bohemian Rhapsody perché nessuno voleva pubblicare il capolavoro dei Queen

Quotidiano.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 31 ottobre 2025 – Il 31 ottobre 1975 arrivava nelle radio “ Bohemian Rhapsody ”, il singolo che avrebbe cambiato la storia della musica pop e trasformato i Queen in una leggenda. Sei minuti senza ritornello, tre generi mescolati in un’unica forma, un mini–melodramma rock pieno di ambizioni, azzardi e follia creativa. Mezzo secolo dopo, l’opera di Freddie Mercury resta una pietra miliare: un esperimento irripetibile diventato un successo planetario. La canzone che non doveva esistere. Quando Freddie Mercury la propose alla band, “Bohemian Rhapsody” sembrava un’idea impossibile: troppo lunga per la radio, troppo teatrale per il rock, troppo ambigua per il mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

bohemian rhapsody perch233 nessuno voleva pubblicare il capolavoro dei queen

© Quotidiano.net - Bohemian Rhapsody, perché nessuno voleva pubblicare il capolavoro dei Queen

Altre letture consigliate

bohemian rhapsody perch233 volevaBohemian Rhapsody nasceva 50 anni fa. Genesi di un capolavoro esploso prima in radio ( e che conterrebbe il coming out di Freddie Mercury) - Esattamente 50 anni fa, il 31 ottobre del 1975, la EMI pubblicò il singolo dei Queen entrato nella storia della musica: Bohemian Rhapsody. Riporta corriere.it

bohemian rhapsody perch233 volevaBohemian Rhapsody, perché nessuno voleva pubblicare il capolavoro dei Queen - Dopo 50 anni la canzone di Freddie Mercury è ancora un successo inspiegabile e assoluto. Come scrive msn.com

Sublime e assurda: i 50 anni di ‘Bohemian Rhapsody’ dei Queen - Brian May e Roger Taylor raccontano la nascita della canzone del Ventesimo secolo più ascoltata in streaming, una combinazone di ambizione sfrenata, lavoro maniacale, tormenti personali, senso dell’um ... Secondo rollingstone.it

Cerca Video su questo argomento: Bohemian Rhapsody Perch233 Voleva