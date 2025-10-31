Bohemian Rhapsody compie 50 anni | la vera storia del capolavoro dei Queen

Era The Cowboy Song uno dei titoli provvisori che Freddie Mercury aveva affibbiato a quella che era destinata negli anni a diventare la canzone pop più famosa di sempre. «La suggestione del Far West era probabilmente legata alla prima strofa. “Mama, just killed a man” rivela oggi il chitarrista dei Queen, Brian May. Rimasero di stucco, cinquant’anni fa, i dirigenti delle EMI di Londra quando sulle loro scrivanie si materializzò una busta bianca contenente il test pressing del 45 giri destinato a promuovere A Night At The Opera, il nuovo album dei Queen. Sul lato B c’era un pezzo, I’m in love with my car, cantato per intero dal batterista Roger Taylor, mentre sul lato A una canzone di sei minuti, un enigma in musica che esordiva con un’intro a cappella, seguito da una rock ballad che sfociava in tripudio di cori operistici e poi in un lungo assolo di chitarra e ancora in una sezione pianoforte e voce di Mercury. 🔗 Leggi su Panorama.it

