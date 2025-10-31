Il 31 ottobre del 1975, esattamente 50 anni fa, nei negozi di dischi di tutto il mondo arrivava il singolo Bohemian Rhapsody. Una singola canzone, appena 6 minuti (che comunque per un brano non sono pochi) che cambiarono per sempre la storia della musica. In occasione dell’anniversario che celebra mezzo secolo da quel fatidico giorno, scopriamo i segreti nascosti dietro il capolavoro di Freddy Mercury e dei Queen. 1. Bohemian Rhapsody è la canzone del secolo. Iniziamo con lo sciorinare il ricchissimo palmares di questa incredibile canzone, perché Bohemian Rhapsody è la hit dei record. Fu la prima dei Queen a entrare nella Top10 della Billboard Hot 100. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bohemian Rhapsody, 5 curiosità sul capolavoro di Freddie Mercury