Bob Dylan | esce il cofanetto Bootleg Series Volume 18 | Through The Open Window 1956-1963
credit: Sandy Speiser – Sony Music Archives – Date Nov. 1963 NEW YORK – Oggi, 31 ottobre, esce in fisico e in digitale l’attesissimo cofanetto Bob Dylan’s Bootleg Series Volume 18: Through The Open Window, 1956-1963 (Columbia Records Legacy Recordings) di Bob Dylan. Il cofanetto ‘Through The Open Window’ ripercorre la nascita e la crescita artistica di Bob Dylan come autore e interprete, dal Minnesota alla scena bohémien del Greenwich Village nei primi anni Sessanta. La raccolta include rari outtakes dagli archivi Columbia, registrazioni live in club e coffeehouse, sessioni improvvisate in appartamenti di amici e jam in ritrovi di musicisti ormai scomparsi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
