Blocco ai siti porno dal 12 novembre perché per il Codacons è facilmente raggirabile

L’Agcom ha comunicato l’elenco di 48 portali inaccessibili ai minori. Dal 12 novembre 2025 cambieranno le regole per accedere ai principali siti pornografici in Italia. L’ Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha pubblicato sul proprio sito l’elenco ufficiale di 48 portali che diventeranno inaccessibili ai minori. Tra questi compaiono colossi mondiali come Pornhub, YouPorn, Redtube e OnlyFans. Si tratta della prima applicazione concreta dell’ articolo 13-bis del Decreto Caivano, che introduce l’obbligo per i gestori di siti pornografici di verificare l’età degli utenti, impedendo l’accesso ai minori di 18 anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Blocco ai siti porno dal 12 novembre, perché per il Codacons è facilmente raggirabile

