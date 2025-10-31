Bloccato l’accesso libero a Pornhub in Italia da novembre c'è la verifica dell’età | stop anche a OnlyFans

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 novembre Pornhub e altri 47 siti pornografici non potranno più essere visti con accesso libero in Italia. Sarà necessaria la verifica dell'età. Non sono ancora chiare le modalità con cui verrà regolato l'accesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

