Blocca l' auto dell' ex moglie e strappa la maniglia | Voglio solo parlare nel borsello ha anche un coltello

Urla, pugni contro la macchina, la maniglia dello sportello tirata via con violenza. Una donna di Somma Vesuviana (Napoli) ha vissuto momenti di terrore quando, a un distributore di carburante, è stata aggredita dal suo ex. L'uomo, che già era stato denunciato, aveva con sé (nascosto nel. 🔗 Leggi su Today.it

Blocca l'auto dell'ex moglie e strappa la maniglia: "Voglio solo parlare", nel borsello ha anche un coltello - La donna braccata mentre faceva rifornimento a un distributore di carburante. Scrive today.it

Laterza, segue la moglie e la blocca in auto nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato 30enne - Aveva l’obbligo di stare lontano dalla moglie e dai luoghi da lei frequentati, ma avrebbe ignorato le disposizioni del giudice, seguendola per le vie del paese fino a raggiungerla nei pressi della sua ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Dà fuoco con la benzina all'auto dell'ex moglie, le fiamme danneggiano cinque macchine - Il rogo ha poi preso forza, distruggendo due vetture e danneggiandone tre, per un totale di cinque macchine ... Si legge su romatoday.it