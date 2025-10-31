Blocca l' auto dell' ex moglie e strappa la maniglia | Voglio solo parlare nel borsello ha anche un coltello

Today.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Urla, pugni contro la macchina, la maniglia dello sportello tirata via con violenza. Una donna di Somma Vesuviana (Napoli) ha vissuto momenti di terrore quando, a un distributore di carburante, è stata aggredita dal suo ex. L'uomo, che già era stato denunciato, aveva con sé (nascosto nel. 🔗 Leggi su Today.it

Blocca l'auto dell'ex moglie e strappa la maniglia: "Voglio solo parlare", nel borsello ha anche un coltello - La donna braccata mentre faceva rifornimento a un distributore di carburante. Scrive today.it

