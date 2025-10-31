Blitz tra Fasano e Locorotondo arrestato un pericoloso latitante della Sacra corona unita | chi è e dov' era

Arrestato nelle campagne tra Fasano e Locorotondo un 49enne latitante dal 2023: trovato armato e con documenti falsi, due persone denunciate. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Blitz tra Fasano e Locorotondo, arrestato un pericoloso latitante della Sacra corona unita: chi è e dov'era

