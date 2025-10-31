Blitz nel cantiere multate le imprese edili

Un cantiere impegnato nella ricostruzione post-sisma a Tolentino è finito sotto la lente dei carabinieri della Compagnia di Tolentino e del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata. Il risultato: tre denunce e multe per oltre 31mila euro. Nei giorni scorsi i militari, diretti dal maggiore Giulia Maggi e dal maresciallo capo Martino Di Biase, hanno svolto un servizio a largo raggio, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi per i lavoratori. A seguito dell’ispezione, sono state denunciate alla procura tre persone per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Blitz nel cantiere, multate le imprese edili

Approfondisci con queste news

Blitz dell'Ispettorato del Lavoro a Trapani: cantiere a rischio e ... #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Caporalato nei cantieri pubblici, blitz in otto regioni: perquisizioni anche in Calabria - X Vai su X

Blitz in ’salotto’: vandali invadono il cantiere - L’amministrazione: "Presto la vigilanza notturna" ... Segnala msn.com

Blitz in un cantiere edile: denunciati due imprenditori per caporalato - Blitz in un cantiere edile allestito all'interno di un'abitazione privata a Ponte San Giovanni: i carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Perugia, con l’ausilio dei ... Segnala lanazione.it

Opere abusive e lavoratori in nero: cantiere sequestrato e maxi multa da 200mila euro - La sospensione immediata dei lavori e sanzioni per oltre 200mila sono state elevate a Carovigno al termine di ... Si legge su msn.com