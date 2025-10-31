Blitz di droni su Ucraina e Russia e torna la paura del nucleare

Attacchi di Mosca sull’Ucraina, che risponde colpendo infrastrutture energetiche sul territorio russo. Dopo l’annuncio di Trump sulla ripresa dei test nucleari, torna lo spettro della corsa agli armamenti atomici. Servizio di Raffaella Frullone e Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Blitz di droni su Ucraina e Russia, e torna la paura del nucleare

Contenuti che potrebbero interessarti

Il blitz che diventa strage, l’orrore nella favela di Rio de Janeiro tra droni-bomba, “esecuzioni sommarie” e la fuga del capo dei narcotrafficanti - X Vai su X

Oltre cento agenti, droni ed elicotteri in azione a Ostia: maxi-blitz contro lo spaccio dopo l’esplosione di una bomba e l’omicidio di un ventenne. Una risposta forte in un clima da guerra tra clan. - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, droni russi su Sumy: il video delle esplosioni, le fiamme e la fuga - (LaPresse) Droni russi hanno colpito Sumy in Ucraina durante la notte, ferendo almeno 11 persone, ha detto venerdì l'ufficio del ... Da msn.com

Ucraina, blitz russo con missili e droni fa morti e feriti: le immagini dalle macerie - Gli attacchi missilistici e con droni russi contro l'Ucraina, nella notte tra venerdì e sabato, hanno causato almeno quattro vittime e 20 feriti. Si legge su msn.com

Come sta davvero la Russia dopo 11 anni di guerra in Ucraina? Due analisi a confronto dicono l’opposto - Come sta davvero la Russia dopo 11 anni di guerra in Ucraina? Da blitzquotidiano.it