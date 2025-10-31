Blitz di droni su Ucraina e Russia e torna la paura del nucleare

31 ott 2025

Attacchi di Mosca sull’Ucraina, che risponde colpendo infrastrutture energetiche sul territorio russo. Dopo l’annuncio di Trump sulla ripresa dei test nucleari, torna lo spettro della corsa agli armamenti atomici. Servizio di Raffaella Frullone e Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Blitz di droni su Ucraina e Russia, e torna la paura del nucleare

