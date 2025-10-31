Blitz dei carabinieri del lavoro nei ristoranti fiorentini | tre attività sospese

Firenze, 31 ottobre 2025 - Blitz del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Firenze che ha eseguito una serie di controlli mirati in ristoranti, bar e pubblici esercizi del capoluogo e della provincia. Gli accertamenti, coordinati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, rientrano nel piano di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare e alla mancata sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso delle verifiche sono emerse numerose irregolarità, sia in materia di sicurezza sia per l'impiego di personale non regolare. I n tre casi, i militari hanno disposto la sospensione temporanea dell'attività imprenditoriale, poi revocata dopo la regolarizzazione dei lavoratori e il pagamento delle sanzioni previste.

