Blitz dei carabinieri alla stazione doppio arresto per droga

Ha portato a due arresti il sevizio di controllo effettuato dai carabinieri nei pressi della stazione di Lavinio, ad Anzio. L’operazione ha interessato lo scalo ferroviario come anche le zone circostanti nell’ambito delle disposizioni del prefetto condivise in sede di comitato provinciale per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

