Blitz antidroga nel casertano tre misure cautelari | smantellato giro di cocaina da 40mila euro
Nelle prime ore di oggi i Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno eseguito tre ordinanze applicative di misure cautelari, emesse dal GIP del Tribunale sammaritano su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di altrettanti indagati accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Blitz antidroga nel casertano, tre misure cautelari: smantellato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
