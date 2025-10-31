Blitz anti narcos a Rio de Janeiro le conseguenze della guerra tra Stato e Comando Vermelho | cadaveri allineati in strada nelle favelas - VIDEO
L’obiettivo dichiarato del blitz era neutralizzare il Comando Vermelho, storicamente impegnato nel traffico di droga, armi e rapine, ma anche nel controllo armato di numerosi quartieri popolari della città Un’operazione di polizia su larga scala a Rio de Janeiro, in Brasile, ha provocato un b. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Guerra anti-narco a Rio de Janeiro: 122 morti e 81 arresti nel maxi blitz nelle favelas - blitz nelle favelas di Alemão e Penha a Rio: operazione contro il Comando Vermelho ordinata dal governatore Castro. Si legge su ilgiornale.it
Brasile, maxi blitz anti narcos a Rio de Janeiro: oltre 130 morti tra sospetti e polizia - L'azione, condotta congiuntamente da polizia civile e militare, mirava a contrastare l'espansione della fazione criminale Comando Vermelho. adnkronos.com scrive
Guerriglia nelle favelas di Rio, blitz contro i narcos e risposta con i droni-bomba: già 138 morti. Lula: “Esterrefatto” - Maxi operazione antidroga della polizia militare a Rio de Janeiro. Si legge su quotidiano.net