Blitz anti narcos a Rio de Janeiro le conseguenze della guerra tra Stato e Comando Vermelho | cadaveri allineati in strada nelle favelas - VIDEO

L’obiettivo dichiarato del blitz era neutralizzare il Comando Vermelho, storicamente impegnato nel traffico di droga, armi e rapine, ma anche nel controllo armato di numerosi quartieri popolari della città Un’operazione di polizia su larga scala a Rio de Janeiro, in Brasile, ha provocato un b. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

