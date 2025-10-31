L’obiettivo dichiarato del blitz era neutralizzare il Comando Vermelho, storicamente impegnato nel traffico di droga, armi e rapine, ma anche nel controllo armato di numerosi quartieri popolari della città Un’operazione di polizia su larga scala a Rio de Janeiro, in Brasile, ha provocato un b. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Blitz anti narcos a Rio de Janeiro, le conseguenze della guerra tra Stato e Comando Vermelho: cadaveri allineati in strada nelle favelas - VIDEO