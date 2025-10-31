Blitz all' istituto Angeloni | forzano le porte e aggrediscono un bidello con il passamontagna Scuola evacuata

Momenti di tensione questa mattina all’Istituto Angeloni di Frosinone, dove si è resa necessaria l’evacuazione dell’edificio a seguito di un grave episodio di intrusione.Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di giovani – presumibilmente studenti di un’altra scuola – avrebbe forzato l’ingresso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

