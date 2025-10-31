Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori: È un viaggio dal Settecento ai nostri giorni quello che propone il duo composto dai fratelli di San Donà di Piave, Ulisse e Maria Mafalda Mazzon, violinista il primo, violoncellista la seconda. Sono i giovani e talentuosi protagonisti del concerto «Danze e variazioni» in programma per il Traetta Opera Festival, venerdì 31 ottobre, alle ore 20.30, nel Teatro Comunale di Bitonto, quale settimo appuntamento del ciclo «Ri-Letture», che in questa sezione accosta ogni volta pagine della letteratura musicale di ogni tempo ad un omaggio inedito intorno al compositore cui la manifestazione è dedicata. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bitonto: duo Mazzon Stasera