Bisseck al centro torna gigante E può accompagnare alla porta Acerbi e De Vrij

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abituato a giocare sul centro-destra, il tedesco ha ben impressionato in mezzo contro la Fiorentina. E Chivu punta su di lui nel ruolo anche per il futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bisseck al centro torna gigante. E può accompagnare alla porta Acerbi e De Vrij

