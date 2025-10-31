Biotech Adventure un weekend tra scienza e biotecnologie a Città della Scienza

di Salvatore Vicedomini Città della Scienza ha dedicato uno dei primi weekend autunnali a vivere una straordinaria avventura con il mondo dell’innovazione scientifica dove i bambini si sono immersi in uno straordinario percorso costituito da esperimenti semplici ma allo stesso tempo utili per porre le basi a nozioni di diverse discipline scientifiche. L’evento denominato   Biotech Week 2025, giunto alla sua tredicesima edizione nazionale, ha irremovibilmente confermato come ormai le biotecnologie siano indispensabili, sotto tutti i punti di vista, nella nostra vita quotidiana e coniugando la teoria con la pratica, i piccoli visitatori hanno avuto la possibilità di scoprire svariate applicazioni reali di diverse materie scientifiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

