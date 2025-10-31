Biopic sui Beatles ecco chi interpreterà Yoko Ono e Linda McCartney

Prende forma il colossale progetto cinematografico sui Beatles, che comprenderà quattro film diretti da Sam Mendes in uscita nell’aprile 2028. Dopo gli attori che interpreteranno i Fab Four di Liverpool, la produzione Sony Pictures e il regista britannico hanno svelato i nomi delle attrici che vestiranno i panni delle rispettive consorti. Saoirse Ronan sarà Linda McCartney, mentre Anna Sawai presterà il volto a Yoko Ono. E ancora, Mia McKenna-Bruce impersonerà Maureen Starkey, mentre a portare sullo schermo Pattie Boyd sarà Aimee Lou Wood. «Sono quattro figure affascinanti e uniche nel loro genere», ha spiegato il cineasta in una nota, ripresa da Deadline. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Biopic sui Beatles, ecco chi interpreterà Yoko Ono e Linda McCartney

