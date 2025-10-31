Biologo ucciso e fatto a pezzi Delitto Coatti l’inchiesta si allarga In manette un settimo sospettato

Si allarga sempre di più l’inchiesta sull’orrore di Alessandro Coatti, il biologo 38enne di Longastrino ucciso e fatto a pezzi il 6 aprile mentre si trovava in Colombia. Quando ormai le autorità del Paese sudamericano sembravano avere stretto definitivamente il cerchio intorno ai responsabili dell’atroce delitto, ecco che spunta un nuovo arresto. È il settimo dall’inizio delle indagini sull’ omicidio del ricercatore. A finire in manette, a quanto si apprende dai giornali colombiani, è stato Uber Etilvio Torres Garcia. L’uomo, come riporta il quotidiano Hoy, è stato arrestato lunedì sera dagli uomini del Corpo investigativo tecnico della procura regionale di Magdalena (il dipartimento colombiano nel quale si trova Santa Marta, città nella quale Coatti ha trovato la morte). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biologo ucciso e fatto a pezzi. Delitto Coatti, l’inchiesta si allarga. In manette un settimo sospettato

News recenti che potrebbero piacerti

“E’ peggio una bomba che alla fine non ha ucciso nessuno o politici che mettono in atto pratiche sistematiche per silenziare tutti i giornalisti?” Ieri sera #SigfridoRanucci a “Il Cavallo e la Torre” ha ricordato che ieri sera alle 17:00 ha ricevuto l’ennesimo atto di c - facebook.com Vai su Facebook

Biologo ucciso e fatto a pezzi. Delitto Coatti, l’inchiesta si allarga. In manette un settimo sospettato - L’arresto è stato eseguito lunedì sera in strada, nei pressi di un campo sportivo nel Paese sudamericano. Come scrive msn.com

Alessandro Coatti drogato e fatto a pezzi: la trappola mortale iniziata da una chat e una passeggiata, una foto svela tutto - La polizia colombiana ha arrestato un ragazzo, sarebbe il settimo componente della banda che si è accanita contro il biologo italiano. Segnala today.it

Omicidio di Alessandro Coatti, fermato il giovane che adescò il biologo italiano - In tutto sono sette i membri della banda accusata dell'omicidio forse a scopo di rapina ... Si legge su msn.com