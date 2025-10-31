Biodiversa+ quinta call internazionale | circa 40 milioni per ricerche all’avanguardia

Il partenariato UE Biodiversa+ ha lanciato una nuova call internazionale dal titolo “Restoration of ecosystem functioning, integrity, and connectivity – BiodivConnect”. Il tema centrale di quest’anno riguarda lo sviluppo di ricerche all’avanguardia da applicare nelle strategie di ripristino della natura, con l’obiettivo di favorire ecosistemi e habitat interconnessi e vitali. Possono presentare domande di progetto consorzi di ricerca composti da enti di ricerca di almeno tre Paesi che contribuiscono finanziariamente all’iniziativa, tra cui almeno due Stati membri dell’Unione Europea o Paesi associati UE. 🔗 Leggi su Ildenaro.it