Biodiversa+ quinta call internazionale | circa 40 milioni per ricerche all’avanguardia

Ildenaro.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il  partenariato UE Biodiversa+  ha lanciato una  nuova call internazionale  dal titolo “Restoration of ecosystem functioning, integrity, and connectivity –  BiodivConnect”.  Il tema centrale di quest’anno riguarda lo sviluppo di ricerche allavanguardia da applicare nelle strategie di ripristino della natura, con l’obiettivo di favorire ecosistemi e habitat interconnessi e vitali. Possono presentare domande di progetto consorzi di ricerca composti da enti di ricerca di almeno tre Paesi che contribuiscono finanziariamente all’iniziativa, tra cui almeno due Stati membri dell’Unione Europea o Paesi associati UE. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Cerca Video su questo argomento: Biodiversa Quinta Call Internazionale