Bimbo caduto dal terrazzo della scuola | per il Ministero inadempienze sulla sorveglianza

Genovatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ci furono inadempienze sulla sorveglianza". Così la relazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito voluta dal ministro Giuseppe Valditara in seguito alla caduta dal terrazzo del polo Res della scuola De Amicis di Genova, nel quartiere di Voltri, avvenuta lo scorso 18 dicembre. La pm. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

bimbo caduto terrazzo scuolaBimbo caduto dal terrazzo della scuola di Voltri, gli ispettori del ministero: “Inadempienze sulla sorveglianza” - La relazione degli ispettori dell’ufficio scolastico inviati su indicazione del ministro Valditara nella scuola di Voltri dove il 18 settembre è precipitato ... Si legge su ilsecoloxix.it

Bimbo precipitato dal terrazzo della scuola: l’inchiesta del Ministero conferma le inadempienze nella sorveglianza - Anche sulla base della documentazione inviata dagli ispettori adesso la pm deciderà chi iscrivere nel registro degli indagati. Scrive msn.com

bimbo caduto terrazzo scuolaParla il papà di Aziz, il bimbo caduto dal terrazzo a scuola un mese fa: "Un incubo senza fine" - È stato un mese di dolore per la famiglia di Aziz (nome di fantasia), sette anni, tragicamente caduto dal terrazzo al secondo piano della scuola primaria De Amicis, nell’istituto comprensivo Voltri 1 ... Si legge su primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Bimbo Caduto Terrazzo Scuola