Bimbo caduto dal terrazzo della scuola | per il Ministero inadempienze sulla sorveglianza
"Ci furono inadempienze sulla sorveglianza". Così la relazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito voluta dal ministro Giuseppe Valditara in seguito alla caduta dal terrazzo del polo Res della scuola De Amicis di Genova, nel quartiere di Voltri, avvenuta lo scorso 18 dicembre. La pm. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
