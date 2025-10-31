Bimba legata alla sedia della mensa licenziata una educatrice

AGI - I carabinieri di Napoli sono stati chiamati in una scuola d'infanzia paritaria nel quartiere di Pianura. Una donna era venuta a conoscenza del fatto che il giorno prima sua figlia, mentre era a mensa, era stata legata alla sedia da un'educatrice dell'asilo con una sciarpa. La piccola non ha riportato lesioni. La direttrice della scuola ha comunicato ai militari dell'Arma di aver già licenziato la collaboratrice che era stata assunta solo 4 giorni prima. La madre della bimba non ha sporto denuncia. 🔗 Leggi su Agi.it

