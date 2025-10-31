Bimba legata alla sedia carabinieri all’asilo

Lidentita.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Licenziata un'educatrice, la famiglia non ha sporto denuncia L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

bimba legata sedia carabinieriBimba legata alla sedia nell’asilo a Pianura, la mamma chiama i carabinieri - Una bambina dell'asilo a Pianura è stata legata a una sedia mentre era in mensa; la madre ha chiesto l'intervento dei carabinieri ... Lo riporta fanpage.it

Pianura, insegnante lega bambina ad una sedia - I carabinieri della stazione Napoli Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli intervengono in una scuola d’infanzia paritaria del quartiere per la richiesta di una donna. Lo riporta napolivillage.com

bimba legata sedia carabinieriNapoli, bambina legata alla sedia con una sciarpa dall'educatrice: licenziata - I carabinieri della stazione Napoli Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli intervengono in una scuola d’infanzia paritaria ... Si legge su msn.com

