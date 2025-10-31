Bimba legata alla sedia carabinieri all’asilo

Licenziata un'educatrice, la famiglia non ha sporto denuncia L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Bimba legata alla sedia, carabinieri all’asilo

Contenuti che potrebbero interessarti

Bologna. Un giovane africano arrivato dal Gambia ha cercato di rapire una bimba nel passeggino, in zona stazione, domenica; la prontezza dei genitori e di alcuni passanti, oltre al fatto che la neonata era legata, hanno scongiurato il peggio e l'uomo è stato p - facebook.com Vai su Facebook

Bimba legata alla sedia nell’asilo a Pianura, la mamma chiama i carabinieri - Una bambina dell'asilo a Pianura è stata legata a una sedia mentre era in mensa; la madre ha chiesto l'intervento dei carabinieri ... Lo riporta fanpage.it

Pianura, insegnante lega bambina ad una sedia - I carabinieri della stazione Napoli Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli intervengono in una scuola d’infanzia paritaria del quartiere per la richiesta di una donna. Lo riporta napolivillage.com

Napoli, bambina legata alla sedia con una sciarpa dall'educatrice: licenziata - I carabinieri della stazione Napoli Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli intervengono in una scuola d’infanzia paritaria ... Si legge su msn.com