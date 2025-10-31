Bimba legata a una sedia con una sciarpa licenziata educatrice in asilo di Napoli

(Adnkronos) – Una bimba sarebbe stata legata a una sedia con una sciarpa durante il pranzo a scuola, per questo un'operatrice di un asilo di Napoli è stata licenziata. I carabinieri della stazione Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti ieri in una scuola d’infanzia paritaria del quartiere dopo la richiesta di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Bologna. Un giovane africano arrivato dal Gambia ha cercato di rapire una bimba nel passeggino, in zona stazione, domenica; la prontezza dei genitori e di alcuni passanti, oltre al fatto che la neonata era legata, hanno scongiurato il peggio e l'uomo è stato p - facebook.com Vai su Facebook

Bimba legata con una sciarpa alla sedia, licenziata l'educatrice - Il provvedimento della direttrice di un asilo di Pianura. Come scrive rainews.it

Bimba legata a una sedia con una sciarpa, licenziata educatrice in asilo di Napoli - (Adnkronos) – Una bimba sarebbe stata legata a una sedia con una sciarpa durante il pranzo a scuola, per questo un’operatrice di un asilo di Napoli è stata licenziata. Segnala sassarinotizie.com

Bimba legata alla sedia nell’asilo a Pianura, la mamma chiama i carabinieri - Una bambina dell'asilo a Pianura è stata legata a una sedia mentre era in mensa; la madre ha chiesto l'intervento dei carabinieri ... Scrive fanpage.it