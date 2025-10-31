Bimba legata a una sedia all’asilo | licenziata educatrice a Napoli

Napoli, 31 ottobre 2025 – Una bimba sarebbe stata legata a una sedia con una sciarpa durante il pranzo a scuola, per questo un’operatrice di un asilo di Napoli è stata licenziata. I carabinieri della stazione Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti ieri in una scuola d’infanzia paritaria del quartiere dopo la richiesta di una donna: la signora aveva saputo che il giorno prima, mentre era a mensa, sua figlia sarebbe stata legata alla sedia da un’educatrice dell’asilo con una sciarpa. La piccola non ha riportato lesioni. Sul posto presente anche la direttrice della scuola che ha comunicato di aver già licenziato la collaboratrice che era stata assunta da soli 4 giorni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

