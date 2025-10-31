Billie Eilish contro i miliardari davanti a Zuckerberg | Se avete i soldi sarebbe fantastico usarli per cose buone magari dateli a chi ne ha bisogno
La popstar, che donerà 11,5 milioni di dollari a organizzazioni benefiche, ricevendo un premio al Museum of Modern Art ha invitato i miliardari a fare di più per gli altri. Zuckerberg, seduto tra il pubblico, non ha applaudito al suo discorso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
