La popstar, che donerà 11,5 milioni di dollari a organizzazioni benefiche, ricevendo un premio al Museum of Modern Art ha invitato i miliardari a fare di più per gli altri. Zuckerberg, seduto tra il pubblico, non ha applaudito al suo discorso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Billie Eilish contro i miliardari (davanti a Zuckerberg): «Se avete i soldi, sarebbe fantastico usarli per cose buone, magari dateli a chi ne ha bisogno»