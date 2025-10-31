Bilancio dell' UE | il Parlamento formula sette richieste in una lettera indirizzata a von der Leyen
I quattro gruppi politici che sostengono la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al Parlamento europeo hanno minacciato oggi (giovedì 30 ottobre) di bloccare i negoziati sul prossimo bilancio dell'UE da 2.000 miliardi di euro, a meno che non vengano apportate sette modifiche fondamentali alla proposta originale. La Commissione ha presentato a luglio il suo piano di revisione del bilancio pluriennale dell'Unione, che coprirà il periodo dal 2028 al 2034. La proposta prevede la fusione dei fondi regionali e agricoli in piani nazionali centralizzati per un valore di 865 miliardi di euro, con grande disappunto delle regioni, degli agricoltori, dei ministri dell'agricoltura e dei legislatori dell'UE. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
