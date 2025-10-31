Bidello chiede foto intime a ragazzina indagine da Paderno; auto depredate nei parcheggi a Baranzate
La notizia di apertura del Notiziario di questa settimana è dedicata a un grave caso di cronaca: un bidello accusato di aver adescato una ragazzina. Saronno – Ciocchina: emozioni e lacrime alla cerimonia Caronno Pertusella – Addio a Capodivento, ha fatto la storia del ciclismo. Solaro – Investe un pedone e scappa: automobilista denunciato. Bollate . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
