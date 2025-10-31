Bici gratis per attraversare il ponte | Per limitare i disagi e i trasporti
Verrà inaugurato simbolicamente domani mattina, presso il piazzale davanti alla chiesa di Volano a Codigoro, il primo servizio di biciclette gratuite per andare incontro a chi ha disagi dovuti alla costruzione del nuovo ponte. Un’idea nata grazie alla disponibilità di un cittadino codigorese, immediatamente colta dal presidente dell’associazione di Volano Borgo Antico Marco Ruffato, per cercare di lenire le inevitabili grosse difficoltà che la chiusura del ponte tra Volano di Codigoro e il Lido di Volano a Comacchio sta causando. "La nostra iniziativa è molto semplice – afferma il presidente –, grazie alla disponibilità del refente ecclesiastico don Stefano Navarrini a Volano, che mette a disposizione il piazzale antistante la chiesa ed anche a quella di Sauro Corona, del Circolo Sociale di Codigoro, che ha prestato le rastrelliere, creiamo un punto dove gratuitamente chi ne avrà bisogno potrà prendere la bicicletta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
