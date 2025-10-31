Biathlon azzurri in allenamento tra Svezia e Norvegia | i convocati verso la Coppa del Mondo

Lisa Vittozzi e Lukas Hofer s ono attesi da due settimane di allenamenti in Svezia: i due azzurri saranno impegnati a Idre Fjall dal 3 al 16 novembre e poi si trasferiranno a Oestersund per un paio di giorni di lavoro, a precedere la prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, prevista a fine mese sulle nevi della località scandinava. La vincitrice della Sfera di Cristallo 2024 e l’altoatesino saranno accompagnati dai tecnici Edoardo Mezzano e Alexander Inderst. Gli altri componenti della Nazionale Italiana si alleneranno invece a Geilo (Norvegia) dal 4 al 17 novembre. Il DT Klaus Höllrigl ha convocato Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni e Daniele Cappellari. 🔗 Leggi su Oasport.it

