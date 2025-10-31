Biathlon allenamenti azzurri tra Svezia e Norvegia | Vittozzi e Hofer verso Idre Fjäll
Lisa Vittozzi e Lukas Hofer in allenamento in Svezia, gli altri azzurri del biathlon al lavoro in Norvegia. L’esordio in Coppa del Mondo a fine novembre a Östersund. La stagione olimpica del biathlon azzurro entra nel vivo. Dal 3 novembre, Lisa Vittozzi e Lukas Hofer saranno impegnati in un periodo di allenamento in Svezia, ad Idre Fjäll fino al 16 novembre, prima di due giornate di lavoro conclusivo a Östersund, sede della prima tappa di Coppa del Mondo 20252026, in programma dal 29 novembre al 7 dicembre. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
