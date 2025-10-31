Biasin svela | Bisseck non ha mai chiesto la cessione Nuovo ruolo? Ha capito una cosa

Inter News 24 Le parole di Fabrizio Biasin, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fabrizio Biasin  ha parlato a  Cronache di Spogliatoio   della prestazione di Bisseck  in Inter Fiorentina. IL FUTURO DI BISSECK – Due settimane fa durante la pausa è arrivata questa indiscrezione dalla Germania, si diceva “attenzione che Bisseck, non giocando, rischia di perdere il Mondiale, e forse lui vuole andare via. In realtà, da quello che mi dicono, lui non ha mai chiesto di andare via perchè il ragazzo è consapevole che in questo momento non ha davanti il Pavard discontinuo dell’anno scorso, che una partita la giocava e due si fermava. 🔗 Leggi su Internews24.com

