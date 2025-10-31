Biasin svela | Bisseck non ha mai chiesto la cessione Nuovo ruolo? Ha capito una cosa

Fabrizio Biasin ha parlato a Cronache di Spogliatoio della prestazione di Bisseck in Inter Fiorentina. IL FUTURO DI BISSECK – Due settimane fa durante la pausa è arrivata questa indiscrezione dalla Germania, si diceva "attenzione che Bisseck, non giocando, rischia di perdere il Mondiale, e forse lui vuole andare via. In realtà, da quello che mi dicono, lui non ha mai chiesto di andare via perchè il ragazzo è consapevole che in questo momento non ha davanti il Pavard discontinuo dell'anno scorso, che una partita la giocava e due si fermava.

